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أوكرانيا: سنستخدم التكتيك العسكري لحماية حدودنا من المهاجرين وسنسمح بإطلاق النار

Lebanon 24
19-11-2021 | 05:43
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