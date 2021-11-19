أخبار عاجلة

وزير الخارجية النيكاراغوي يُعلن انسحاب بلاده من منظمة الدول الأميركية رفضاً لتدخلها في شؤون بلاده

Lebanon 24
19-11-2021 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركية: إقصاء تايوان عن مؤسسات الأمم المتحدة يقوض أهمية عمل المنظمة الدولية
lebanon 24
19/11/2021 19:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة في الخارجية الالمانية نيلز آنين أكد خلال لقائه الرئيس عون دعم بلاده للبنان خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة واستمرار هذا الدعم بعد الانتخابات التي شهدتها المانيا
lebanon 24
19/11/2021 19:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الاقتصاد البرازيلي يعلن عقب محادثاته في الإمارات أن الدولة الخليجية ستستثمر 10 مليارات دولار في بلاده خلال السنوات العشر المقبلة
lebanon 24
19/11/2021 19:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية يُعلن عن تشكيل وحدة داخل السفارة القطرية في كابول لتمثيل مصالح واشنطن الدبلوماسية في أفغانستان
lebanon 24
19/11/2021 19:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:20 | 2021-11-19
12:16 | 2021-11-19
12:12 | 2021-11-19
12:09 | 2021-11-19
12:01 | 2021-11-19
11:57 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website