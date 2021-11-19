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أخبار عاجلة
وزيرة الداخلية البريطانية: نعلن فرض حظر شامل على حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب (الجزيرة)
Lebanon 24
19-11-2021
|
11:26
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