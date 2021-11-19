أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي إلى إيران يحذر من نفاد الوقت بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
19-11-2021 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: نحن في لحظة حرجة بالنسبة لوقت التفاوض في برنامج النووي الإيراني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/11/2021 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين المبعوث الأميركي ومسؤولين فرنسيين وألمان وبريطانيين الجمعة لبحث النووي الإيراني (العربية)
lebanon 24
19/11/2021 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: تصرفات إيران غير مهنية وخطيرة في مياه الخليج وهذا يؤثر على أمن الملاحة في المنطقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/11/2021 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي المبعوث الأميركي ويؤكد أن إيران لا تريد العودة للاتفاق النووي
lebanon 24
19/11/2021 21:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:27 | 2021-11-19
14:15 | 2021-11-19
14:08 | 2021-11-19
13:55 | 2021-11-19
13:44 | 2021-11-19
13:34 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website