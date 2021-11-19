أخبار عاجلة

الدفاع الفرنسية لـ"العربية": لدينا تعاون دفاعي وثيق مع السعودية

Lebanon 24
19-11-2021 | 12:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"العربية" نقلاً عن الدفاع الفرنسية: ليس لدينا النية للانسحاب من مالي على الإطلاق
lebanon 24
19/11/2021 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط (العربية)
lebanon 24
19/11/2021 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي (العربية)
lebanon 24
19/11/2021 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية بسام مولوي عبر "تويتر": نحرص على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي ونرفض التعرض إليها ونؤكد تمسكنا باستقرارها وأمانها
lebanon 24
19/11/2021 21:58:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:27 | 2021-11-19
14:15 | 2021-11-19
14:08 | 2021-11-19
13:55 | 2021-11-19
13:44 | 2021-11-19
13:34 | 2021-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website