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بلومبرغ نقلا عن مصادر: بايدن ورئيس الصين اتفقا في قمتهما على الحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية (الشرق)

Lebanon 24
19-11-2021 | 12:40
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