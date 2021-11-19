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سفارة فلسطين بلندن: الخطوة البريطانية تشكل انحيازا صارخا لدولة الاحتلال وخرقا للقانون الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2021 | 13:55
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