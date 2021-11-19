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رويترز نقلًا عن الخزانة الأميركية: أميركا وقطر أكدتا عزمهما على التعاون لمكافحة التمويل غير القانوني

Lebanon 24
19-11-2021 | 16:54
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