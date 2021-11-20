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الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية وطاقمها في مياه الخليج كانت تهرب الوقود

Lebanon 24
20-11-2021 | 01:36
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