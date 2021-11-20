الرئيس عون لوفد من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان: لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي

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