أخبار عاجلة

الرئيس عون لوفد من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان: لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي

Lebanon 24
20-11-2021 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميقاتي: لبنان يعوّل كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة
lebanon 24
20/11/2021 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوكشتاين الى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
20/11/2021 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية
lebanon 24
20/11/2021 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون طلب من وفد شركة Lazard للاستشارات خلال استقباله لأعضائه استكمال المهمة الإستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
20/11/2021 16:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:41 | 2021-11-20
09:37 | 2021-11-20
08:39 | 2021-11-20
08:38 | 2021-11-20
08:31 | 2021-11-20
08:23 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website