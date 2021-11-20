أخبار عاجلة

عضوا الكونغرس الأميركي خلال لقاء عون: الكونغرس يتطلع الى دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ومهتمون بإنهاض الاقتصاد وانتظام عمل المؤسسات وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية

Lebanon 24
20-11-2021 | 06:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لوفد من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان: لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي
lebanon 24
20/11/2021 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز
lebanon 24
20/11/2021 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب نهاد المشنوق وتم البحث خلال اللقاء في الشؤون السياسية والاقتصادية والأوضاع المعيشية
lebanon 24
20/11/2021 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: مبادرة الكونغرس الأميركي حول عدم الاعتراف ببوتين رئيساً عام 2024 غير مسبوقة
lebanon 24
20/11/2021 16:55:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:41 | 2021-11-20
09:37 | 2021-11-20
08:39 | 2021-11-20
08:38 | 2021-11-20
08:31 | 2021-11-20
08:23 | 2021-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website