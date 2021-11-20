عضوا الكونغرس الأميركي خلال لقاء عون: الكونغرس يتطلع الى دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة ومهتمون بإنهاض الاقتصاد وانتظام عمل المؤسسات وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية

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