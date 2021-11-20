الرئيس عون: لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز

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