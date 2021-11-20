الرئيس عون يوجّه عند الساعة الثامنة من مساء غد الأحد رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال يتناول فيها الأوضاع الراهنة في البلاد وموقف لبنان من التطورات الأخيرة

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