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الرئيس عون يوجّه عند الساعة الثامنة من مساء غد الأحد رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال يتناول فيها الأوضاع الراهنة في البلاد وموقف لبنان من التطورات الأخيرة

Lebanon 24
20-11-2021 | 08:38
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