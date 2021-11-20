17
o
بيروت
20
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
"الجزيرة": السفارة الأميركية في السودان تدعو الرعايا الأميركيين للبقاء بمنازلهم تحسبًا لتظاهرات مرتقبة الأحد
Lebanon 24
20-11-2021
|
10:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز": السفارة الأميركية في الخرطوم تنصح المواطنين الأميركيين في السودان بالبقاء في أماكنهم
Lebanon 24
"سكاي نيوز": السفارة الأميركية في الخرطوم تنصح المواطنين الأميركيين في السودان بالبقاء في أماكنهم
20/11/2021 20:13:59
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في الخرطوم تدعو إلى تنحي القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي في السودان
Lebanon 24
السفارة الأميركية في الخرطوم تدعو إلى تنحي القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي في السودان
20/11/2021 20:13:59
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلقون جدا من استمرار مخالفة الإعلان الدستوري في السودان (الجزيرة)
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قلقون جدا من استمرار مخالفة الإعلان الدستوري في السودان (الجزيرة)
20/11/2021 20:13:59
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تشعر بالقلق إزاء اعتقال مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: واشنطن تشعر بالقلق إزاء اعتقال مدير مكتب قناة الجزيرة في السودان
20/11/2021 20:13:59
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
Lebanon 24
نقل رولا يموت للمستشفى بعد علاقة حميمة؟ (صورة)
13:42 | 2021-11-19
19/11/2021 01:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
Lebanon 24
دعارة "الكنة و بنت حماها"... ذلّ وتعنيف من البقاع الى بيروت
02:30 | 2021-11-20
20/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
06:36 | 2021-11-20
20/11/2021 06:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يسأل: "شو لابسي عيب"! (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان تثير جدلا كبيرا بإطلاتها الجريئة... والجمهور يسأل: "شو لابسي عيب"! (صور)
23:49 | 2021-11-19
19/11/2021 11:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:20 | 2021-11-20
قطع أوتوستراد باب التبانة وشارع سوريا وطريق مرفأ طرابلس احتجاجا على توقيف مهاجرين غير شرعيين بعد تعطل مركبهم
11:57 | 2021-11-20
العربية: طائرات تركية تشن غارات عنيفة على قرى كردية شمال دهوك في العراق
11:55 | 2021-11-20
البنتاغون: بحلول نهاية العام سيقتصر دورنا في العراق على الدعم وتقديم معلومات استخباراتية
11:49 | 2021-11-20
أمين عام الجامعة العربية يندد بالتدخل الإيراني "السافر" في الشأن اليمني
11:47 | 2021-11-20
رئيس الأركان اليمني لأبو الغيط: يجب الضغط على المجتمع الدولي لمنع إيران من دعم الحوثي
11:23 | 2021-11-20
واشنطن تدفع بزورقين لدعم البحرية الأوكرانية قرب البحر الأسود
فيديو
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
Lebanon 24
فنانة شهيرة تفاجىء الجمهور بتصريحات جديدة عن زواجها الأخير: "اليوم أنا معاه بكرة تطلقوا"
08:00 | 2021-11-20
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
Lebanon 24
تدشين أول سفينة شحن كهربائية ذاتية القيادة في العالم (فيديو)
01:00 | 2021-11-20
20/11/2021 20:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact