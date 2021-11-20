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رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء مصر للتعامل مع الظروف الجوية الحالية (العربية)

Lebanon 24
20-11-2021 | 16:01
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