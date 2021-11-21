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إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية: 3 حوادث وقتيل و 4 جرحى
Lebanon 24
21-11-2021
|
00:08
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