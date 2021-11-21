أخبار عاجلة

فتح صناديق الاقتراع في نقابة المحامين بطرابلس لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء في النقابة (الجديد)

Lebanon 24
21-11-2021 | 01:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الجمعية العمومية لنقابة المحامين في بيروت تجتمع الاحد المقبل لانتخاب نقيب جديد
lebanon 24
21/11/2021 12:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخابات نقابة المحامين في بيروت: هؤلاء هم المرشحون لمنصب النقيب
lebanon 24
21/11/2021 12:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سباق محموم بين محامي طرابلس لانتخاب نقيبهم الجديد غدا.. كيف تبدو المعركة؟
lebanon 24
21/11/2021 12:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف يدعم "لائحتين سلطوية وثورية" لانتخابات نقابة المحامين!
lebanon 24
21/11/2021 12:16:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:07 | 2021-11-21
04:58 | 2021-11-21
04:47 | 2021-11-21
04:28 | 2021-11-21
03:50 | 2021-11-21
03:48 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website