19
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي: الحالة الانسانية في لبنان قد تؤدي الى أزمة دولية والوضع محفوف بالمخاطر
Lebanon 24
21-11-2021
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
21/11/2021 12:16:39
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا بعد قليل عبر شاشة تلفزيون لبنان كلمة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام
Lebanon 24
ترقبوا بعد قليل عبر شاشة تلفزيون لبنان كلمة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ختام اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير عمل المرفق العام
21/11/2021 12:16:39
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بو حبيب استقبل السفير الروسي ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان
Lebanon 24
بو حبيب استقبل السفير الروسي ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان
21/11/2021 12:16:39
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الجزائرية: علاقات الجزائر وفرنسا معقدة وتصريحات ماكرون خلقت أزمة جديدة في هذه العلاقات
Lebanon 24
وزير الخارجية الجزائرية: علاقات الجزائر وفرنسا معقدة وتصريحات ماكرون خلقت أزمة جديدة في هذه العلاقات
21/11/2021 12:16:39
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
Lebanon 24
الى اللبنانيين... تبضعوا في هذه الأيام فقط!
06:36 | 2021-11-20
20/11/2021 06:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "كرتونة البيض" في لبنان يكسر رقماً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟
06:00 | 2021-11-20
20/11/2021 06:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان بألف كلمة.. هذا ما فعله شابٌ "عصامي" في مكان عمله
Lebanon 24
صورة من لبنان بألف كلمة.. هذا ما فعله شابٌ "عصامي" في مكان عمله
11:53 | 2021-11-20
20/11/2021 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
100 صورة رائعة من لبنان.. مشاهدٌ تخطف الأنظار ولا تخطر في البال!
Lebanon 24
100 صورة رائعة من لبنان.. مشاهدٌ تخطف الأنظار ولا تخطر في البال!
13:07 | 2021-11-20
20/11/2021 01:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أخبارٌ عن عواصف ثلجية ستضرب الشرق الأوسط.. ما حقيقتها؟
14:54 | 2021-11-20
20/11/2021 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:07 | 2021-11-21
انشتار أمني في العاصمة الخرطوم تحسبا لخروج التظاهرات (العربية)
04:58 | 2021-11-21
شركة "ماهان إير" للطيران الإيرانية تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني (سكاي نيوز عربية)
04:47 | 2021-11-21
الصحة الأدرنية تعلن دخول البلاد الموجة الثالثة من جائحة كورونا مع ارتفاع الإصابات (العربية)
04:28 | 2021-11-21
الرصاص الكثيف الذي يسمع محيط منطقة الريفا - القبة طرابلس مصدره مخيم البداوي وهو ناتج عن زفة عريس
03:50 | 2021-11-21
البطريرك الراعي: انهضوا لإخراج الشعب من ذلّه واشهدوا للعيش في كنف الدولة والتحرر من المشاريع الطائفية والاستقلال يشكو من وجود مسؤولين وقادة غير استقلاليين
03:48 | 2021-11-21
البطريرك الراعي: لا يتعايش الاستقلال مع حكم لا يؤمّن لشعبه الرفاهية وحبّذا لو يؤمن المسؤولون أن وجود لبنان هو مشروع استقلال سيادي حيادي في هذا الشرق
فيديو
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من الإعلام إلى الفن: يزبك وهبة يغني "تسلم يا عسكر لبنان".. وتعرفوا إلى موهبته الخفية (فيديو)
Lebanon 24
من الإعلام إلى الفن: يزبك وهبة يغني "تسلم يا عسكر لبنان".. وتعرفوا إلى موهبته الخفية (فيديو)
04:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
Lebanon 24
هبوط اضطراري لمروحية في الجبال... ذعر بين السكان وهذا مصير الركاب (فيديو)
08:00 | 2021-11-20
21/11/2021 12:16:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact