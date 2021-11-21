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عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الايطالي: الحالة الانسانية في لبنان قد تؤدي الى أزمة دولية والوضع محفوف بالمخاطر

Lebanon 24
21-11-2021 | 02:27
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