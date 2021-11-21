البطريرك الراعي: لا يتعايش الاستقلال مع حكم لا يؤمّن لشعبه الرفاهية وحبّذا لو يؤمن المسؤولون أن وجود لبنان هو مشروع استقلال سيادي حيادي في هذا الشرق

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