أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: لا يتعايش الاستقلال مع حكم لا يؤمّن لشعبه الرفاهية وحبّذا لو يؤمن المسؤولون أن وجود لبنان هو مشروع استقلال سيادي حيادي في هذا الشرق

Lebanon 24
21-11-2021 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: انهضوا لإخراج الشعب من ذلّه واشهدوا للعيش في كنف الدولة والتحرر من المشاريع الطائفية والاستقلال يشكو من وجود مسؤولين وقادة غير استقلاليين
lebanon 24
21/11/2021 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: الاستقلال يشكو من وجود مسؤولين وقادة غير استقلاليين
lebanon 24
21/11/2021 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو شرف: لبنان في عيد الاستقلال يفقد مقومات وجوده
lebanon 24
21/11/2021 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كميل شمعون يطلع الراعي على تفاصيل مشروع "الجبهة السيادية لإنقاذ لبنان"
lebanon 24
21/11/2021 12:17:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:16 | 2021-11-21
05:07 | 2021-11-21
04:58 | 2021-11-21
04:47 | 2021-11-21
04:28 | 2021-11-21
03:50 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website