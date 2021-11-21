البطريرك الراعي: انهضوا لإخراج الشعب من ذلّه واشهدوا للعيش في كنف الدولة والتحرر من المشاريع الطائفية والاستقلال يشكو من وجود مسؤولين وقادة غير استقلاليين

Lebanon 24