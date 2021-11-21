أخبار عاجلة

فتح الصناديق لانتخاب نقيب للمحامين والمنافسة محصورة بين ناضر كسبار وعبدو لحود واسكندر نجار ووجيه مسعد

Lebanon 24
21-11-2021 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كسبار نقيباً للمحامين.. وهذا ما وعد به فور انتخابه
lebanon 24
21/11/2021 21:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز ناضر كسبار بمنصب نقيب المحامين في بيروت
lebanon 24
21/11/2021 21:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تيار المستقبل وحركة آمل والكتائب أعلنوا عن دعمهم للمرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار (الجديد)
lebanon 24
21/11/2021 21:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح صناديق الاقتراع في نقابة المحامين بطرابلس لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء في النقابة (الجديد)
lebanon 24
21/11/2021 21:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:13 | 2021-11-21
13:34 | 2021-11-21
13:17 | 2021-11-21
13:17 | 2021-11-21
13:16 | 2021-11-21
13:15 | 2021-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website