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تعطل آلية في نفق خلدة باتجاه بيروت تتسبب بزحمة سير خانقة في المحلة (الجديد)

Lebanon 24
21-11-2021 | 12:19
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