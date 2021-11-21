رئيس الجمهورية ميشال عون في كلمة له بمناسبة "الاستقلال": يطل علينا العيد الثامن والسبعون لاستقلال لبنان والوطن لا يزال غارقاً في بحر من الأزمات المتلاحقة تمنعنا من عيش فرحته ولكن لا يمكنها أن تمنعنا من عيش معانيه

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