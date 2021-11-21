عون في كلمة "الاستقلال": لقد دفع لبنان واللبنانيون غالياً ليتحوّل الاستقلال من ذكرى الى عيد ومن حقّنا لا بل من واجبنا جميعاً أن نتمسك به ونسعى لتحصينه

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