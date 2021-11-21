عون: الحكومة التزمت برنامجاً واقعياً يضع لبنان على طريق الخروج من النفق وما إن بدأت تتلمس طريقها حتى توقفت بفعل أزمة مستجدة اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة

Lebanon 24