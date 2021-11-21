17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
عون: الحكومة التزمت برنامجاً واقعياً يضع لبنان على طريق الخروج من النفق وما إن بدأت تتلمس طريقها حتى توقفت بفعل أزمة مستجدة اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة
Lebanon 24
21-11-2021
|
13:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير التربية: توافق بين جميع أعضاء الحكومة اللبنانية في سبيل الخروج من الأزمة (الجزيرة)
Lebanon 24
وزير التربية: توافق بين جميع أعضاء الحكومة اللبنانية في سبيل الخروج من الأزمة (الجزيرة)
22/11/2021 00:30:20
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت على مدى سنة ونيف، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض
Lebanon 24
عون: مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت على مدى سنة ونيف، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض
22/11/2021 00:30:20
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: أزمة أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت الى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان والى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي
Lebanon 24
عون: أزمة أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج أدت الى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان والى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي
22/11/2021 00:30:20
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون لوفد من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان: لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي
Lebanon 24
الرئيس عون لوفد من الكونغرس الأميركي ومجموعة الدعم الأميركي من أجل لبنان: لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد وإصلاحات النظام المالي والمصرفي
22/11/2021 00:30:20
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
00:30 | 2021-11-21
21/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
02:41 | 2021-11-21
21/11/2021 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:19 | 2021-11-21
أعمال الشغب تتواصل لليلة الثالثة تواليا في هولندا على خلفية إجراءات مكافحة كوفيد-19
16:59 | 2021-11-21
دول الترويكا وسويسرا وكندا والاتحاد الأوروبي تطالب بالإفراح عن المعتقلين في السودان وتشدد على أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب
16:37 | 2021-11-21
وزير الدفاع الأميركي: نؤكد التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
16:30 | 2021-11-21
المبعوث الأممي إلى ليبيا: القضاء هو الفيصل بشأن الاعتراض على بعض المرشحين
16:29 | 2021-11-21
ترحيب من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا باتفاق حمدوك و البرهان
15:53 | 2021-11-21
بلومبرغ: واشنطن تبادلت معلومات استخباراتية مع حلفاء أوروبيين تُظهر زيادة عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
22/11/2021 00:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact