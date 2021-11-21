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عون: المخرج من الأزمة الحكومية ليس بمستعصٍ وقد أوجده لنا الدستور وتحديداً في الفقرة "ه" من مقدمته التي تنص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات

Lebanon 24
21-11-2021 | 13:07
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