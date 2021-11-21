عون: المخرج من الأزمة الحكومية ليس بمستعصٍ وقد أوجده لنا الدستور وتحديداً في الفقرة "ه" من مقدمته التي تنص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات

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