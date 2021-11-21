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عون: أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج وآمل أن يكون الحل قريباً

Lebanon 24
21-11-2021 | 13:09
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