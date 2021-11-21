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عون: التدقيق الجنائي هو الإجراء البديهي الذي يشكل انطلاقة لأي عملية إصلاحية في مختلف مرافق الدولة ولكشف أسباب الانهيار

Lebanon 24
21-11-2021 | 13:13
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عون أكّد لوزير الدولة في الخارجية الألمانية أن لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة اعمار مرفأ بيروت
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22/11/2021 00:31:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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