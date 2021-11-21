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وزير الصحة فراس الأبيض: لدينا حلول للاشخاص غير القادرين على شراء ادوية الامراض المزمنة اذ ان مراكز الرعاية الصحية الاولية تؤمن 90 نوعا من الادوية للامراض المزمنة بالمجان (LBCI)

Lebanon 24
21-11-2021 | 14:43
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