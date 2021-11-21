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دول الترويكا وسويسرا وكندا والاتحاد الأوروبي تطالب بالإفراح عن المعتقلين في السودان وتشدد على أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب

Lebanon 24
21-11-2021 | 16:59
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