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أخبار عاجلة
مقتل 3 مسلحين من اتحاد قبائل سيناء المتعاونين مع الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العجراء برفح شمال سيناء
Lebanon 24
21-11-2021
|
17:31
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