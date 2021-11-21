16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
بلينكن: نؤكد التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
Lebanon 24
21-11-2021
|
18:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي: نؤكد التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: نؤكد التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
22/11/2021 03:21:52
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي: الشراكة بين الولايات المتحدة وبين قطر عنصر حاسم لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي: الشراكة بين الولايات المتحدة وبين قطر عنصر حاسم لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط
22/11/2021 03:21:52
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: الولايات المتحدة تضيف روسيا الى لائحتها السوداء حول الحرية الدينية
Lebanon 24
بلينكن: الولايات المتحدة تضيف روسيا الى لائحتها السوداء حول الحرية الدينية
22/11/2021 03:21:52
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة وقطر تؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية
Lebanon 24
الولايات المتحدة وقطر تؤكدان الالتزام بتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية
22/11/2021 03:21:52
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الأكثر عصبية.. لا تقوموا بإغضابها!
00:30 | 2021-11-21
21/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
Lebanon 24
سعر "جبنة الحلّوم" في لبنان يتخطى المعقول.. إليكم ثمنها
05:33 | 2021-11-21
21/11/2021 05:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أزمة دولية قد تنشأ بسبب لبنان.. مسؤولة إيطاليّة تدق ناقوس الخطر
02:41 | 2021-11-21
21/11/2021 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
12:00 | 2021-11-21
21/11/2021 12:00:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
Lebanon 24
أهم حدث فلكي سار سيغير مصير الابراج لمدة 30 يوما.. من سينعم بالمال؟
09:15 | 2021-11-21
21/11/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:21 | 2021-11-21
الصحة المصرية تعلن تسجيل 884 حالة إيجابية جديدة بفيرس كورونا
17:48 | 2021-11-21
بيان الدول الغربية يدين العنف في السودان ويدعو لتحقيق مستقل وشفاف ويؤكد على حرية السودانيين في التعبير عن آرائهم بدون عنف أو تهديد
17:48 | 2021-11-21
بلينكن: تقارير مشجّعة بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين
17:47 | 2021-11-21
بلينكن: نحثّ الجميع في السودان على مضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات الانتقالية
17:47 | 2021-11-21
بلينكن: أحث جميع الأطراف بالسودان على إجراء مزيد من المحادثات لإكمال المهام الانتقالية بقيادة مدنية
17:46 | 2021-11-21
المرصد السوري لحقوق الإنسان: الميليشيات التابعة لإيران تواصل شراء واستملاك العقارات والأراضي في ريف دمشق
فيديو
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
مركبة "سيغنس" غير المأهولة تنفصل عن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
Lebanon 24
"ناسا" ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب
05:00 | 2021-11-21
22/11/2021 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact