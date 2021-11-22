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احتفال الاستقلال: مرور فصائل عسكرية من الكلية الحربية ولواء الحرس الجمهورية والقوات البحرية وقوات الأمم المتحدة والقوات الجوية ولواء المشاة الثامن والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام
Lebanon 24
22-11-2021
|
02:27
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