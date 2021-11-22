مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: بالنظر الى الاوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد لن يقام الاستقبال التقليدي لتقبل التهاني في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال

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