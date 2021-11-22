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لافروف: يجب على المجتمع الدولي دعم جهود عودة اللاجئين السوريين من لبنان والأردن وتركيا

Lebanon 24
22-11-2021 | 05:59
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