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سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف: رغم كل المصاعب يحتفل لبنان بالاستقلال، رغم أنه لم يكن مثاليا أحيانا، فقد حافظ على استقلاله بفضل التزامه وإيمانه بالديموقراطية

Lebanon 24
22-11-2021 | 07:34
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