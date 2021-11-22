سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف: رغم كل المصاعب يحتفل لبنان بالاستقلال، رغم أنه لم يكن مثاليا أحيانا، فقد حافظ على استقلاله بفضل التزامه وإيمانه بالديموقراطية

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