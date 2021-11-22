حمدوك لـ"رويترز": الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للسودان أحد أسباب عودتي وملتزمون بالديمقراطية والحفاظ على الحقوق ومن بينها حرية التعبير والتجمعات السلمية

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