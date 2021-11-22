20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
وزراء "قوى الحرية والتغيير" يتقدمون باستقالاتهم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك
Lebanon 24
22-11-2021
|
10:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يباشر مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يباشر مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي (سكاي نيوز عربية)
22/11/2021 19:18:29
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: توقيع الاتفاق كان ضرورة لحقن دماء الشباب (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: توقيع الاتفاق كان ضرورة لحقن دماء الشباب (سكاي نيوز عربية)
22/11/2021 19:18:29
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان.. اتفاق يعيد حمدوك إلى رئاسة الوزراء ويرفع الاقامة الجبرية عنه
Lebanon 24
السودان.. اتفاق يعيد حمدوك إلى رئاسة الوزراء ويرفع الاقامة الجبرية عنه
22/11/2021 19:18:29
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك (سكاي نيوز عربية)
22/11/2021 19:18:29
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
Lebanon 24
هذه التلفزيونات...لم تنقل رسالة عون
13:25 | 2021-11-21
21/11/2021 01:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
Lebanon 24
رسائل خارجية لبيروت: 3 شروط لحل الأزمة مع الخليج
17:22 | 2021-11-21
21/11/2021 05:22:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
Lebanon 24
رقم قياسي للدولار.. هذا ما سجله مساء الأحد
15:36 | 2021-11-21
21/11/2021 03:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيبكون فرحاً في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:43 | 2021-11-22
22/11/2021 03:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج يعتبرها البعض غبية!
Lebanon 24
أبراج يعتبرها البعض غبية!
00:38 | 2021-11-22
22/11/2021 12:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:14 | 2021-11-22
الحوثيون اعتقلوا 30 شخصا ممن يعملون أو عملوا مع السفارة الأميركية (العربية)
12:10 | 2021-11-22
الولايات المتحدة تستعد لاستخدام نفط من الاحتياطي الاستراتيجي (بلومبرغ)
12:02 | 2021-11-22
قتيل وجريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام بلدة كفرفالوس جزين (التحكم المروري)
11:54 | 2021-11-22
جبهة تيغراي: مطارات في أديس أبابا أصبحت في نطاق صواريخنا (العربية)
11:52 | 2021-11-22
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: توقيع الاتفاق كان ضرورة لحقن دماء الشباب (سكاي نيوز عربية)
11:49 | 2021-11-22
بعد تعليقات أردوغان الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى لها عند 11.46 مقابل الدولار (العربية)
فيديو
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مذيعان يبكيان بشدّة على الهواء... شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
06:31 | 2021-11-22
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلب يد فنانة مباشرة على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
04:00 | 2021-11-22
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
Lebanon 24
محامية الإعلامية اللبنانية تفجر مفاجأة جديدة.. لهذا السبب طلقها مصطفى فهمي (فيديو)
08:00 | 2021-11-21
22/11/2021 19:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact