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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إنه يرى "مناورات" تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة (رويترز)

Lebanon 24
22-11-2021 | 11:24
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