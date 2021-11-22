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السفارة التركية في أديس أبابا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا فورا (الجزيرة)
Lebanon 24
22-11-2021
|
13:55
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