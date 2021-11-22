أخبار عاجلة

السفارة التركية في أديس أبابا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا فورا (الجزيرة)

Lebanon 24
22-11-2021 | 13:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزيرة الدولة بمكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا لـ"الجزيرة": يحقّ لأي دولة طلب مغادرة رعاياها لكن أديس أبابا آمنة
lebanon 24
22/11/2021 21:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة السعودية في أديس أبابا تطلب من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني هناك
lebanon 24
22/11/2021 21:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا توصي مواطنيها بمغادرة إثيوبيا فورا: الوضع يمكن أن يتغير بأي لحظة
lebanon 24
22/11/2021 21:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فورا (روسيا اليوم)
lebanon 24
22/11/2021 21:53:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:44 | 2021-11-22
14:43 | 2021-11-22
14:38 | 2021-11-22
14:37 | 2021-11-22
14:36 | 2021-11-22
14:28 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website