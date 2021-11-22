أخبار عاجلة

أرمينيا تقول إن أحد جنودها قتل في قصف لقوات أذربيجان على الحدود بين البلدين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
22-11-2021 | 14:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع في أذربيجان تعلن مقتل 7 جنود وجرح 10 آخرين في معارك عند الحدود مع أرمينيا (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/11/2021 00:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يبحث مع رئيس وزراء أرمينيا المعارك على الحدود مع أذربيجان (العربية)
lebanon 24
23/11/2021 00:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تقول إن الأوضاع في السودان تثير الشكوك حول إمكانية إلغاء باريس ديونا بقيمة 5 مليارات دولار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/11/2021 00:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط عدد من الجرحى من القوات الأمنية والمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات أمام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/11/2021 00:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:50 | 2021-11-22
16:49 | 2021-11-22
16:37 | 2021-11-22
16:01 | 2021-11-22
16:01 | 2021-11-22
15:59 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website