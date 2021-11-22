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الخارجية الأميركية: لن نتخذ خطوات أحادية لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
22-11-2021
|
14:43
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