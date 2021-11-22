أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نوصي بمغادرة الأميركيين من إثيوبيا ونواصل مراقبة الموقف ونشجع الأطراف على وقف الصراع

Lebanon 24
22-11-2021 | 16:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: نشجع الأميركيين على مغادرة إثيوبيا في ظل الوضع الأمني هناك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/11/2021 00:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية لأكسيوس: على الأميركيين بإثيوبيا ألا يتوقعوا جسرا جويا إذا وصل القتال لأديس أبابا
lebanon 24
23/11/2021 00:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نوصي مواطنينا بعدم السفر لإثيوبيا بسبب النزاع المسلح والاضطرابات (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2021 00:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في الخارجية الأميركية: الاتصالات جارية مع طالبان لتوفير حرية حركة الأميركيين وحاملي بطاقة الإقامة الدائمة والأفغان الراغبين بمغادرة أفغانستان (الحرة)
lebanon 24
23/11/2021 00:11:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:50 | 2021-11-22
16:49 | 2021-11-22
16:37 | 2021-11-22
16:01 | 2021-11-22
15:59 | 2021-11-22
15:52 | 2021-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website