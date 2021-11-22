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حجر أكثر من 3000 آلاف شخص في منازلهم بسبب انبعاث غازات سامة من بركان لابالما

Lebanon 24
22-11-2021 | 18:50
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