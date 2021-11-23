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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيلان و 4 جرحى
Lebanon 24
23-11-2021
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