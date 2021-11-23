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الصين تتعهد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات وحماية أمنها القومي

Lebanon 24
23-11-2021 | 02:33
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