أخبار عاجلة

عون استقبل وزير الاتصالات وعرض معه عمل الوزارة بمختلف أقسامها

Lebanon 24
23-11-2021 | 03:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإجراء الإنتخابات النيابية في الربيع المقبل اضافة الى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة للوزارة
lebanon 24
23/11/2021 11:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله وزير الاتصالات عن الفساد في الوزارة... وماذا عن زيادة الأسعار؟
lebanon 24
23/11/2021 11:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تلقى مزيداً من الاتصالات المعزية بالشهداء وعرض الاوضاع العامة مع العريضي واستقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت
lebanon 24
23/11/2021 11:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل وزير الاتصالات ومحافظي بيروت وجبل لبنان ووفد التحالف المدني لاقرار الكوتا النسائية
lebanon 24
23/11/2021 11:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:35 | 2021-11-23
04:27 | 2021-11-23
04:23 | 2021-11-23
04:16 | 2021-11-23
04:11 | 2021-11-23
04:10 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website