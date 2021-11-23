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محكمة العدل الأوروبية تقضي بأن هناك مسوغات قانونية لوجود حماس على قائمة المنظمات الإرهابية (الجزيرة)

Lebanon 24
23-11-2021 | 04:02
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