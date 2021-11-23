أخبار عاجلة

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى أرضية مشتركة مع إيران

Lebanon 24
23-11-2021 | 04:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران الأسبوع المقبل
lebanon 24
23/11/2021 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لدينا تراجع كبير في التواصل مع إيران
lebanon 24
23/11/2021 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحن بحاجة للتفاوض مع إيران واتفقنا على مواصلة المحادثات في فيينا
lebanon 24
23/11/2021 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أجرينا محادثات بناءة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رويترز)
lebanon 24
23/11/2021 15:31:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2021-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:25 | 2021-11-23
08:13 | 2021-11-23
08:03 | 2021-11-23
07:58 | 2021-11-23
07:24 | 2021-11-23
07:16 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website