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وزير دفاع إسرائيل: إيران حاولت نقل متفجرات للضفة الغربية بمسيرة أطلقتها من سوريا

Lebanon 24
23-11-2021 | 04:23
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